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Стеллаж Норд #80330607

Стеллаж Норд , дуб белый craft, графит глянец, размер 80x207x30 см.
Стеллаж Норд
Стеллаж Норд

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  Отзывы (3)
3 899P
4 999p -22%
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Описание
Вопрос-ответ 3
Отзывы 3
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На витрине в магазинах
Смотреть полное описание Открытый стеллаж Норд подойдет для организации хранения книг, сувениров, предметов декора, аксессуаров в спальне, гостиной или кабинете. Лаконичный силуэт, светлые тона и отсутствие вычурного декора полностью соответствуют канонам современного направления в дизайне интерьера. Благодаря открытой конструкции, стеллаж визуально не загромождает комнату. Этот предмет мебели отличается устойчивым основанием, благодаря чему его не нужно крепить к стене. Вместительные полки способны выдерживать нагрузку до 3 кг.

  • МАТЕРИАЛ - ЛДСП

    ЛДСП — экономичный и привлекательный материал, наиболее часто применяющийся для производства мебели. Его основой является древесно-стружечная плита (ДСП), которая изготавливается из щепы, стружки и других древесных частиц, смешанных с синтетическим связующим и подвергнутых горячему прессованию. Для придания ДСП эстетичности и водонепроницаемости плиты покрываются термореактивным полимером — ламинируются. Изготовленные из него изделия отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Богатый выбор текстур позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки.

Видеообзор стеллажа Норд

Бренд:
Коллекция:
Производитель:
Россия
Гарантия:
24 мес.
Срок службы:
Год: 5
Размер (ШхВхГ):
80х207,5х30 см
Материал:
ЛДСП, МДФ
Цвет:
дуб белый craft, графит глянец
Упаковка Размеры упаковки Вес
Коробка №1 214см x 9см x 28см 28,3 кг
Общий вес с упаковкой: 28,3 кг

Инструкции

Скачать инструкцию(pdf, 2.2 мб)
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