Стеллаж Норд #80330607

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Открытый стеллаж Норд подойдет для организации хранения книг, сувениров, предметов декора, аксессуаров в спальне, гостиной или кабинете. Лаконичный силуэт, светлые тона и отсутствие вычурного декора полностью соответствуют канонам современного направления в дизайне интерьера. Благодаря открытой конструкции, стеллаж визуально не загромождает комнату. Этот предмет мебели отличается устойчивым основанием, благодаря чему его не нужно крепить к стене. Вместительные полки способны выдерживать нагрузку до 3 кг.
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МАТЕРИАЛ - ЛДСП
ЛДСП — экономичный и привлекательный материал, наиболее часто применяющийся для производства мебели. Его основой является древесно-стружечная плита (ДСП), которая изготавливается из щепы, стружки и других древесных частиц, смешанных с синтетическим связующим и подвергнутых горячему прессованию. Для придания ДСП эстетичности и водонепроницаемости плиты покрываются термореактивным полимером — ламинируются. Изготовленные из него изделия отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Богатый выбор текстур позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки.
Размер (ШхВхГ):
80х207,5х30 см
Цвет:
дуб белый craft, графит глянец
|Упаковка
|Размеры упаковки
|Вес
|Коробка №1
|214см x 9см x 28см
|28,3 кг
Общий вес с упаковкой: 28,3 кг