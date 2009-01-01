Тумба-обувница Бен-2 #80337766

Смотреть полное описание Тумба Бен внесет свой вклад в решение проблемы нехватки места в небольшой прихожей. Модуль предназначен для аккуратного размещения сезонной обуви и одновременно выполняет роль банкетки, сидя на которой можно с комфортом переобуться. Открытые ниши обеспечивают свободный доступ воздуха, благодаря чему туфли и кроссовки быстрее сохнут и проветриваются. Для большего удобства стоит дополнительно приобрести подушку с мягким наполнителем и эстетически привлекательной утяжкой. Подушка для сиденья в комплект не входит.