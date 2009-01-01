Тумба-обувница Бен-2 #80337766

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Тумба Бен внесет свой вклад в решение проблемы нехватки места в небольшой прихожей. Модуль предназначен для аккуратного размещения сезонной обуви и одновременно выполняет роль банкетки, сидя на которой можно с комфортом переобуться. Открытые ниши обеспечивают свободный доступ воздуха, благодаря чему туфли и кроссовки быстрее сохнут и проветриваются. Для большего удобства стоит дополнительно приобрести подушку с мягким наполнителем и эстетически привлекательной утяжкой.
Подушка для сиденья в комплект не входит.
Размер (ШхВхГ):
95x33,2x35,3 см
|Упаковка
|Размеры упаковки
|Вес
|Коробка №1
|98см x 10см x 36см
|21 кг
Общий вес с упаковкой: 21 кг