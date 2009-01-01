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Тумба-обувница Бен-2 #80337766

Тумба-обувница Бен-2 , белый, размер 95x33x35 см.
Тумба-обувница Бен-2
Тумба-обувница Бен-2
Тумба-обувница Бен-2
Тумба-обувница Бен-2

Фотографии покупателей

  Отзывы (3)
2 999P
3 999p -25%
Выгода 1 000 Р
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Описание
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Отзывы 3
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На витрине в магазинах
Смотреть полное описание Тумба Бен внесет свой вклад в решение проблемы нехватки места в небольшой прихожей. Модуль предназначен для аккуратного размещения сезонной обуви и одновременно выполняет роль банкетки, сидя на которой можно с комфортом переобуться. Открытые ниши обеспечивают свободный доступ воздуха, благодаря чему туфли и кроссовки быстрее сохнут и проветриваются. Для большего удобства стоит дополнительно приобрести подушку с мягким наполнителем и эстетически привлекательной утяжкой. Подушка для сиденья в комплект не входит.
Коллекция:
Производитель:
Россия
Гарантия:
18 мес.
Срок службы:
Год: 10
Размер (ШхВхГ):
95x33,2x35,3 см
Материал:
ЛДСП
Цвет:
белый
Вместимость:
8 пар
Упаковка Размеры упаковки Вес
Коробка №1 98см x 10см x 36см 21 кг
Общий вес с упаковкой: 21 кг

Инструкции

Скачать инструкцию(pdf, 1.9 мб)
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