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Кровать без подъёмного механизма Николь #80292983

Кровать без подъёмного механизма Николь, белый, размер 143.4x80x203.2 см.
Кровать без подъёмного механизма Николь
Кровать без подъёмного механизма Николь
Кровать без подъёмного механизма Николь
Кровать без подъёмного механизма Николь
  Отзывы (83)
3 699P
Основание кровати, матрас и постельное белье продаются отдельно.
Другие цвета
К этому товару подходит
Вариант
90х200 см 120х200 см 140х200 см 160х200 см 180х200 см
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Рассрочка 0-0-12! за [[ monthPay | number:0 | separatorFltr ]] Р/мес
Доставка за 1 599 Р
Услуга сборки
Самовывоз
из 1 магазина
На витрине
Нет на витрине
Доступно для доставки 16 шт.
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0Р / 0% / 12мес.
Этот товар может быть оформлен в рассрочку от банков партнеров
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*При оформлении в рассрочку условия других акций не действуют
Описание
Вопрос-ответ 68
Отзывы 83
Доставка
и самовывоз
На витрине
в магазинах
Советы
Смотреть полное описание Белоснежная кровать без подъемного механизма Николь отличается лаконичным элегантным дизайном. Это отличный выбор для интерьера в стиле минимализм, модерн, хай-тек или классика. Она изготовлена из прочной и долговечной ЛДСП с надежным креплением деталей. Благодаря сплошным опорным спинкам обеспечивается устойчивость кровати. Высокое изголовье создает комфортные условия для чтения или просмотра телевизора перед сном. Достаточное пространство под спальным местом обеспечивает легкость уборки и позволяет избежать скопления пыли под кроватью.
- основание в комплект не входит

  • Товар можно примерить в интерьере

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  • МАТЕРИАЛ - ЛДСП

    ЛДСП — экономичный и привлекательный материал, наиболее часто применяющийся для производства мебели. Его основой является древесно-стружечная плита (ДСП), которая изготавливается из щепы, стружки и других древесных частиц, смешанных с синтетическим связующим и подвергнутых горячему прессованию. Для придания ДСП эстетичности и водонепроницаемости плиты покрываются термореактивным полимером — ламинируются. Изготовленные из него изделия отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Богатый выбор текстур позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки.

  • КАК ВЫБРАТЬ КРОВАТЬ

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Особые свойства:
Основание в комплекте не идет
Коллекция:
Производитель:
Россия
Гарантия:
24 мес.
Срок службы:
Год: 10
Размеры кровати (ШхВхГ):
143.4 х 80 х 203.2 см
Размеры спального места (ШхГ):
140 х 200 см
Материал:
ЛДСП
Цвет:
белый
Высота спального места:
38 см
Упаковка Размеры упаковки Вес
Коробка №1 147см x 4см x 83см 29,3 кг
Коробка №2 204см x 5см x 23см 12,5 кг
Общий вес с упаковкой: 41,8 кг

Инструкции

Скачать инструкцию в PDF 90х200 см(pdf, 381 кб) Скачать инструкцию в PDF 120х200 см(pdf, 411 кб) Скачать инструкцию в PDF 140х200 см(pdf, 410 кб) Скачать инструкцию в PDF 160х200 см(pdf, 410 кб) Скачать инструкцию в PDF 180х200 см(pdf, 411 кб)
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