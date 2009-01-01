Кровать без подъёмного механизма Николь #80292983

|Адрес
|Количество
|Срок
перемещения
|Hoff Центральный склад (Северное Домодедово)
|16 шт
|Завтра
|Название
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ЛДСП — экономичный и привлекательный материал, наиболее часто применяющийся для производства мебели. Его основой является древесно-стружечная плита (ДСП), которая изготавливается из щепы, стружки и других древесных частиц, смешанных с синтетическим связующим и подвергнутых горячему прессованию. Для придания ДСП эстетичности и водонепроницаемости плиты покрываются термореактивным полимером — ламинируются. Изготовленные из него изделия отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Богатый выбор текстур позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки.
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|Упаковка
|Размеры упаковки
|Вес
|Коробка №1
|147см x 4см x 83см
|29,3 кг
|Коробка №2
|204см x 5см x 23см
|12,5 кг