Кровать без подъёмного механизма Николь #80292983

МАТЕРИАЛ - ЛДСП

ЛДСП — экономичный и привлекательный материал, наиболее часто применяющийся для производства мебели. Его основой является древесно-стружечная плита (ДСП), которая изготавливается из щепы, стружки и других древесных частиц, смешанных с синтетическим связующим и подвергнутых горячему прессованию. Для придания ДСП эстетичности и водонепроницаемости плиты покрываются термореактивным полимером — ламинируются. Изготовленные из него изделия отличаются высокой износостойкостью и длительным сроком эксплуатации. Богатый выбор текстур позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские задумки.