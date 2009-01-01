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Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см #80310168

Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см, серый, размер 40x1x40 см.
Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см
Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см
Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см
Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см
Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см
Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см
Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см
  Отзывы (3)
299P
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Доставка за 399 Р
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из 2 магазинов
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Нет на витрине
Доступно для доставки 30 шт.
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Описание
Вопрос-ответ
Отзывы 3
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На витрине в магазинах
Смотреть полное описание Декоративная подушка с кантом привнесет в вашу квартиру атмосферу уюта. Подушка имеет стандартный размер и антиаллергенную набивку из полиэфирного волокна. Наволочка подушки изготовлена из высококачественного натурального хлопка. Как собственно подушку, так и чехол можно стирать в стиральной машине. Спокойный растительный рисунок ткани подушки прекрасно впишется в дачный интерьер или украсит гостиную, оформленную в традиционном стиле. Кант на чехле помогает сохранить квадратную форму. В чехол встрочена молния для удобства пользования.

  • МАТЕРИАЛ

    Изделие выполнено из мягкой, приятной на ощупь хлопковой ткани. Материал «дышит», хорошо впитывает влагу, гипоаллергенен.

  • Зачем нужны декоративные подушки?

    Все еще сомневаетесь, так ли уж нужны декоративные подушки на диван? Устраивайтесь поудобнее, а мы приведем вам 5 «железных да» в пользу такого декора! Читать статью >>

Бренд:
Linen Way
Коллекция:
4805
Производитель:
Россия
Размер:
40х40 см
Чехол:
100% хлопок
Наполнитель:
100% полиэфирное волокно
Цвет:
серый
Дизайн:
листья
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