Декоративная подушка с кантом 4805 40х40 см #80310168

Смотреть полное описание Декоративная подушка с кантом привнесет в вашу квартиру атмосферу уюта. Подушка имеет стандартный размер и антиаллергенную набивку из полиэфирного волокна. Наволочка подушки изготовлена из высококачественного натурального хлопка. Как собственно подушку, так и чехол можно стирать в стиральной машине. Спокойный растительный рисунок ткани подушки прекрасно впишется в дачный интерьер или украсит гостиную, оформленную в традиционном стиле. Кант на чехле помогает сохранить квадратную форму. В чехол встрочена молния для удобства пользования.

МАТЕРИАЛ Изделие выполнено из мягкой, приятной на ощупь хлопковой ткани. Материал «дышит», хорошо впитывает влагу, гипоаллергенен.

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