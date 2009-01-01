Покрывало Linie 180х200 см #80329711

Смотреть полное описание Покрывало Linie сочетает в себе отличное качество и оригинальный внешний вид. Оно сделано из 100% хлопка крупного плетения, но вовсе не выглядит грубым, благодаря нежному цвету и тонким светлым линиям узора. Хлопковый материал подойдет аллергикам, он износостойкий, практичный, хорошо сохраняет тепло и проводит влагу. Linie – универсальное покрывало. Модель можно использовать как декоративное, защитную накидку для кровати или легкое ночное одеяло в теплые дни. Ухаживать за ним очень просто – его можно стирать в стиральной машине и гладить.

МАТЕРИАЛ Изделие выполнено из мягкой, приятной на ощупь хлопковой ткани. Материал «дышит», хорошо впитывает влагу, гипоаллергенен.