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Покрывало Linie 180х200 см #80329711

Покрывало Linie , лиловый, размер 180x1x200 см.
Покрывало Linie
Покрывало Linie
Покрывало Linie
Покрывало Linie
Покрывало Linie
Покрывало Linie
Покрывало Linie
Покрывало Linie
Покрывало Linie
Покрывало Linie

Фотографии покупателей

  Отзывы (121)
799P
Другие цвета
Вариант
150х180 см 180х200 см
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Описание
Вопрос-ответ
Отзывы 121
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Смотреть полное описание Покрывало Linie сочетает в себе отличное качество и оригинальный внешний вид. Оно сделано из 100% хлопка крупного плетения, но вовсе не выглядит грубым, благодаря нежному цвету и тонким светлым линиям узора. Хлопковый материал подойдет аллергикам, он износостойкий, практичный, хорошо сохраняет тепло и проводит влагу. Linie – универсальное покрывало. Модель можно использовать как декоративное, защитную накидку для кровати или легкое ночное одеяло в теплые дни. Ухаживать за ним очень просто – его можно стирать в стиральной машине и гладить.

  • МАТЕРИАЛ

    Изделие выполнено из мягкой, приятной на ощупь хлопковой ткани. Материал «дышит», хорошо впитывает влагу, гипоаллергенен.

Бренд:
Коллекция:
Производитель:
Индия
Код производителя:
RG-HOFF RIBB
Размеры (ШхД):
150х180 см, 180x200 см
Материал:
100% хлопок
Плотность ткани:
225 гр/м²
Цвет:
лиловый
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